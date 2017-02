Harkemase Boys wint met 4-2 van Jong FC Volendam

Na rust maakte Volendam in de 49ste minuut de 2-2. Harkema had veel moeite met de ploeg uit Volendam, maar Johnny de Vries scoorde in 67ste minuut toch de 3-2 vanuit een afstandsschot. Wel met wat geluk, doordat de keeper de bal losliet. De slotfase was erg hectisch. Maar toen de keeper van Volendam met een blessure van het veld moest en een speler op goal kwam werd het ook nog 4-2 in de 92ste minuut door Jorco van Hezel.