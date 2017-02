ONS Boso Sneek hard onderuit met 4-1 tegen Odin

ONS Boso Sneek is zaterdag met 4-1 hard onderuit gegaan tegen Odin in Heemskerk. In de 15e minuut kwam ONS op een 0-1 achterstand. De Snekers kregen een penalty tegen door een lichte overtreding van Iloba Achuna en Odins wist deze te benutten. Direct hierna kreeg Yume Ramos een mooie kans, maar kon deze niet omzetten in een doelpunt. Odinspeler Meijer kreeg in de 40e minuut rood, na twee gele kaarten en zo moest de thuisploeg met tien man verder. ONS kon hier voor rust niet meer van profiteren.