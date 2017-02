Honderden fans van Hessel en Tess met de bus naar Ziggo Dome

Honderden bewoners uit Terschelling zijn in bussen van Harlingen naar Ziggo Dome gereisd. Dit omdat Hessel en Tess daar een concert geven. Normaalgesproken treden ze op in hun eigen café De Groene Weide op Terschelling. Fans van het muzikale duo kijken erg uit naar het optreden in Amsterdam, maar ook naar de terugreis. Dan zal er een afterparty zijn op de veerboot met dj's die van het eiland komen.