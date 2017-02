Sjinkie Knegt gediskwalificeerd op 1000 meter

Shorttracker Sjinkie Knegt uit Bantega is zaterdagmiddag bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Dresden op de 1000 meter niet verder gekomen dan de kwartfinales. Hij kwam als eerste over de streep, maar werd gediskwalificeerd omdat hij de Zuid-Koreaan Hwang Dae-Heon heeft gehinderd. Dennis Visser uit Lemmer ging wel door naar de halve finale, werd daarin derde en heeft zich daarna voor de B-finale geplaatst.