Sipke Hulshoff: "Cambuur zit gewoon in een superflow"

Top 5

Ook speler Jordy van Deelen geniet van de goede resultaten die Cambuur de laatste wedstrijden boekt. "We zitten in een goede fase en in een goede flow. Die lijn hopen we maandag tegen de Graafschap door te zetten, want ons doel is om in de top 5 te blijven." Nog nooit eerder scoorde Jordy van Deelen een doelpunt binnen anderhalve minuut. "Dat was de eerste keer, dus dat was een lekker begin. Er lagen kansen in de eerste helft om de score uit te breiden, maar dat is helaas niet gelukt. Uiteindelijk hadden we de wedstrijd sneller moeten beslissen."

Geheimen van een keeper

Keeper Harm Zeinstra had een relatief rustige avond op goal, maar in de 70ste minuut werd het wel even flink spannend toen Jordy Thomassen van Helmond Sport een penalty mocht nemen. "We stonden 2-0 voor en dan kan het ook 2-1 worden. Ik zal mijn geheimen niet prijsgeven, maar natuurlijk bereid je je goed voor op zulke momenten. Het had ook heel anders kunnen lopen, als Jordy had gezien dat ik de andere hoek was ingedoken." Cambuur speelt nu lekker en wil die tendens vasthouden. "Wij willen omhoog en het is prachtig om te zien hoe het nu gaat. Ik geniet daar volop van!"