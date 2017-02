Politie houdt slingerende drankrijder aan in Leeuwarden

De politie heeft vrijdagavond op de Archipelweg in Leeuwarden een 33-jarige automobilist uit de stad aangehouden voor het rijden onder invloed van drank. De man reed langzaam en slingerde over de weg. Hij wilde niet meewerken aan een blaastest en moest daarom mee naar het politiebureau. Daar bleek inderdaad dat de man te veel drank op had. Zijn rijbewijs is ingenommen, ook mocht hij acht uren lang niet rijden. De man is aangemeld voor een cursus 'Alcohol in het verkeer'.