Voetbalvrouwen Heerenveen kunnen niet winnen van Ajax

De voetbalvrouwen van SC Heerenveen zijn er vrijdagavond op sportpark Skoatterwâld niet in geslaagd om te winnen van de voetbalsters van Ajax. De Amsterdamse vrouwen, koploper in de eredivisie, wonnen de eerste wedstrijd van 2017 met 1-0. Het duurde lang voordat de enige goal van de wedstrijd werd gemaakt. In de eerste helft waren er diverse kansen voor beide clubs, maar niks werd beloond met een goal. Pas in de 66ste minuut zag Marjolijn van de Bighelaar van Ajax kans de bal in het net te krijgen.