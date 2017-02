Een vrouw is zaterdagmiddag licht gewond geraakt bij een auto-ongeluk aan de Biezen in Twijzelerheide. De vrouw reed met haar auto tegen een hek, raakte daarna een lantaarnpaal en belandde met de auto op de zijkant. Brandweer, ambulance en politie werden opgeroepen. Ambulancepersoneel heeft de vrouw onderzocht. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer kwam verder niet in actie.