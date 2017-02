De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Leeuwarden een 22-jarige man aangehouden die een vlindermes bij zich had. De man zat in een café in de Oude Doelesteeg. Andere cafébezoekers hadden het mes gezien en waarschuwden de politie. De man probeerde het mes nog weg te geven, maar dat had de politie in de gaten.

De man mag de rest van het weekend niet meer in de Doelesteeg komen.