SC Heerenveen verhuurt Simon Thern aan AIK

SC Heerenveen verhuurt de Zweedse middenvelder Simon Thern voor de rest van het jaar aan AIK, dat uitkomt op het hoogste niveau in Zweden. Dat heeft de club zaterdag bekend gemaakt. Volgens Heerenveen is deze oplossing op dit moment het beste voor Thern om aan spelen toe te komen.

De 24-jarige Thern kwam in december 2014 over van Malmö FF, maar had bij Heerenveen vaak last van blessures. Dit seizoen kreeg hij geen basisplek in het team van coach Jurgen Streppel. Thern heeft bij Heerenveen nog een contract tot volgend jaar zomer.