Criminelen mengen zich steeds meer in bovenwereld

Bies heeft met alle burgemeesters in Friesland gesproken en tien daarvan erkennen dat er bij hun in de gemeente sprake is van ondermijnende criminaliteit, zoals hennepteelt, het witwassen van geld en illegale prostitutie. "In Brabant speelt dit al jaren en zie je dat het de samenleving ontwricht", vertelt Bies. "Een hardere aanpak in het zuiden zorgt voor het waterbedeffect, waarbij het probleem verschuift."

Uit het onderzoek van Bies blijkt dat de meeste burgemeesters weten dat ondermijnende criminaliteit bestaat, maar dat ze geen zicht hebben op de omvang van het probleem in hun gemeente. De enquête die Bies naar de burgemeesters stuurde, was anoniem. Twee mensen gaven aan dat ze wel eens bedreigd waren door criminelen.

Bestrijding van ondermijnende criminaliteit is de komende twee jaar speerpunt in Noord-Nederland.