Friese PABO's werken al aan meertalig onderwijs

Er wordt al hard gewerkt aan meertalig onderwijs op de PABO-opleidingen van hogescholen NHL Hogeschool en Stenden in Leeuwarden. Dat zegt Sita de Vries, docente Fries op beide hogescholen. Op zowel de NHL als Stenden wordt al veel gedaan aan drietalig onderwijs. "Onze ambitie is om translanguaging ook in de toekomst nog meer in het onderwijs te verwerken", zegt De Vries.

Op dit moment is het vak Frysk verplicht in het eerste en tweede jaar van de PABO. Studenten kunnen daarnaast it Frysk foech halen.