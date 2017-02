Discussie over verkoop bodemvondsten van Vlieland

Op Vlieland is discussie ontstaan over de verkoop van een bodemvondst van het eiland op een buitenlandse veilingsite. Zo gaat het Vlielander erfgoed verloren, zegt Dirk Bruin. Bruin is eilandbewoner en medewerker van het lokale museum. Hij vraagt zich af of er geen verbod moet komen op het meenemen van metaaldetectoren naar het eiland door bezoekers.

Mensen zoeken met metaaldetectoren op het eiland naar bodemvondsten en nemen wat ze vinden mee het eiland af. Soms worden de vondsten vervolgens te koop aangeboden.