SC Cambuur wint thuis met 3-0 van Helmond Sport

De Leeuwarders schoten net als in de vorige thuiswedstrijd knap uit de startblokken en Jordy van Deelen maakte na anderhalve minuut al de 1-0. Ruim 8.000 toeschouwers zagen dat de thuisploeg veel balbezit had tegen de concurrent voor een plek in de top 5. Kansen waren er voor de rust nog wel, maar de voorsprong bleef minimaal.