PvdA: Provincie moet om tafel met aannemer Centrale As

De partij reageert daarmee op een rapport van de arbeidsinspectie. Dat rapport is gemaakt in opdracht van vakbond FNV. Uit het rapport blijkt dat de ijzervlechters als ZZP-ers op papier stonden, terwijl ze dat in werkelijkheid niet waren. Het FNV had dat ruim een half jaar geleden zelf ook aangegeven bij de provincie.

De PvdA vindt dat er eigenlijk al eerder had moeten worden ingegrepen, maar nu moet dat zeker. De provincie zal controleren of alle werknemers aan de Centrale As volgens de wet zijn betaald.