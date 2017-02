Lijsttrekkers in debat bij Noordelijke omroepen

Noordelijk Lijsttrekkersdebat

Het Noordelijk Lijsttrekkersdebat is een samenwerking tussen Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bijna alle grote landelijke partijen doen mee aan het debat in Groningen. De presentatie ligt in handen van Ferry Mingelen, Remy van Mannekes fan RTV Noord en Eric Ennema van Omrop Fryslân. Het debat wordt op televisie uitgezonden op woensdag 8 februari vanaf 14.30 uur.

De Stem van

In De Stim fan gaan verslaggevers op pad om meningen van de Friezen te peilen. Wat vinden zij van wat er allemaal gebeurt in Nederland? Vanaf 8 februari te volgen op de radio en in het programma Fryslân fan 'e moarn, op tv in Fryslân Hjoed en op Omropfryslan.nl/ferkiezings.

Buro de Vries

Het programma Buro de Vries heeft speciale aandacht voor de verkiezingen met een debat tussen Friese kandidaat-kamerleden. Onder andere Jacques Monasch (Nieuwe Wegen), Jan Dijkgraaf (GeenPeil), Harry van der Molen (CDA) en Max Aardema (PVV) zullen metelkaar in debat gaan. De presentatie is in handen van Simone Scheffer en René Koster. Verder is er De Stimwizer waarin met bekende Friezen stemwijzers worden ingevuld.

Het politieke programma It Polytburo staat natuurlijk ook in het teken van de verkiezingen. Op de verkiezingsdag zelf, woensdag 15 maart, doet Omrop Fryslân na het sluiten van de stembussen live-verslag op Omropfryslan.nl en de dag daarna zijn alle uitslagen en analyses te horen en te zien.