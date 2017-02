Op deze Friezen kun je in maart stemmen bij de verkiezingen

Verkiesbare Friese Tweede Kamerleden:



CDA



1. Sybrand van Haersma Buma (Fries om utens)

De heechste Fries op de list fan ferkiesbere Twadde Keamerleden is Sybrand van Haersma Buma, op dit stuit ek de fraksjefoarsitter yn de Twadde Keamer. Haersma Buma werd in 1965 geboren in Workum en studeerde rechten in Groningen en Cambridge. Sinds 2012 is hij partijleider van it CDA.

8. Harry van der Molen (Leeuwarden)



Op plaats 8 vinden wij Harry van der Molen uit Leeuwarden terug. Van der Molen (1980) is sinds 2014 wethouder van de gemeente Leeuwarden. Hij is verantwoordelijk voor armoedebeleid, jeugdwerkloosheid en onderwijs. Voor zijn tijd als wethouder was hij ook politiek actief als voorzitter van de jongerenafdeling van het CDA en gemeenteraadslid.

31. Esther Hanemaaijer (Dokkum) Esther Hanemaaijer (1975) woont ij Dokkum, is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze werd in 2010 gekozen in de gemeenteraad van Dongeradiel. Drie jaar later werd Hanemaaijer fractievoorzitter en ook lijsttrekker bij de gemeenteraadverkiezingen.

PvdA

20. Christa Oosterbaan (Terschelling)

De heechste Fries op de kandidatelist fan de Partij van de Arbeid is Christa Oosterbaan fan Skylge. Oosterbaan (1976) folge op it eilân de seefeartskoalle en wurke in tal jierren by in maritym útstjoerburo. Sûnt 2010 sit se yn de gemeenteried op Skylge. Oosterbaan wol har benammen ek rjochtsje op it mêd fan klimaatferoaring.

51. Jelmer Staal (Ljouwert) Op it 51ste plak by de PvdA stiet Jelmer Staal fan Ljouwert. Staal, berne yn 1986, hat de ôfrûne tsien jier yn de Ljouwerter gemeenteried sitten. Ferline jier naam er ôfskied fan de ried. Hy wol no foar syn partij yn de Twadde Keamer komme.

ChristenUnie

1. Gert-Jan Segers (Fries om utens)

Fraksjefoarsitter Gert-Jan Segers (1969) fan de ChristenUnie groeide op yn Ljouwert. Nei syn middelbere skoaltiid studearre er politikology yn Leiden. Sûnt 2012 is Segers lid fan de Twadde Keamer. Dêrfoar wurke er in skoft yn Egypte, as koördinator fan in kristlik sintrum yn Caïro. Segers is troud en hat trije dochters.

11. Gerben Huisman (Ljouwert) De heechst notearre Fries by de ChristenUnie is Gerben Huisman fan Ljouwert. Huisman (1977) wurket sûnt 2009 by de provinsje Fryslân en is griffier fan Provinsjale Steaten. Gerben Huisman is troud en hat twa bern.

SGP



19. Tom Bakker (Driezum)

Tom Bakker fan Driezum is fraksjefoarsitter fan de SGP yn de gemeente Dantumadiel. Bakker wurket as dosint op de Eben Haëzerskoalle yn Drachten. Bakker hat him no beskikber steld foar in sit yn de Twadde Keamer.

VVD

3. Halbe Zijlstra (Fries om utens)

De heechste Fries op de kandidatelist fan de VVD is fraksjefoarsjitter Halbe Zijlstra. Zijlstra (1969) is berne yn Easterwâlde en studearre sosjology en marketing oan de Rijksuniversiteit yn Grins. Hy siet lange tiid yn de gemeenteried fan Utrecht, wêrnei't er yn 2006 foar it earst yn de Twadde Keamer kaam. Fan 2010 oant 2012 wie er steatssekretaris fan ûnderwiis, kultuer en wittenskip yn it kabinet-Rutte I.

10. Malik Azmani (Fries om utens) Op it tsiende plak fan de VVD stiet Malik Azmani (1976). Azmani is berne op It Hearrenfean en wennet tsjintwurdich yn Dalfsen. Yn Grins studearre er Nederlânsk rjocht. Sûnt 2010 hat Azmani in sit yn de Twadde Keamer.

11. Dennis Wiersma (Fries om utens) Dennis Wiersma (1986) is mei in alfde plak de heechste binnenkommer op de kandidatelist fan de VVD. Wiersma is berne yn Frjentsjer en wennet no yn Utrecht. Op it stuit wurket er by in pensjoenfûns. Dennis Wiersma set him yn foar jeugdwurkleazens en banen.

18. Aukje de Vries (Ljouwert)

Aukje de Vries (1964) is berne yn Ljouwert en al jierren lid fan de VVD. De Ljouwerter politika is yntusken al fjouwer jier Keamerlid. Dêrfoar siet se yn Provinsjale Steaten en wie se gemeenteriedslid yn Ljouwert.

PVV

5. Sietse Fritsma (Fries om utens) Sietse Fritsma (1972) sit al sûnt 2006 yn de Twadde Keamer foar de PVV. Fritsma is berne yn Frjentsjer en wennet tsjintwurdich yn Den Haag. Hy studearre sosjale geografy yn Grins. Fritsma publisearre yn 2007 syn boek De Immigratieramp van Nederland.

25. Max Aardema (Drachten)

Max Aardema is 52 jier en wennet yn Drachten. Hy stiet op it 25ste plak fan de kandidatelist fan de PVV. Sûnt 2011 sit er yn Provinsjale Steaten. Aardema is aktyf op it mêd fan bestjoer, miljeu, romte en wenjen.

GroenLinks

16. Wim-Jan Renkema (Fries om utens) Wim Jan Renkema (1968) waard berne yn Drachten en is sûnt 1990 lid fan Groenlinks. Hy wurke ûnder oare as rektor, ûnderwiisynspekteur en direkteur. Op it stuit is er foarsitter fan it kolleezje fan bestjoer fan in skoalkoepel.

19. Isabelle Diks (Ljouwert)

Isabelle Diks (1965) is al njoggen jier wethâlder yn Ljouwert. Sûnt 1994 is se aktyf foar GroenLinks, earst as gemeenteriedslid yn Apeldoorn en as steatelid yn Gelderlân. Yn 2008 wie se in pear moannen Twadde Keamerlid as ferfanger fan Mariko Peters. Diks hâldt har dwaande mei duorsumens, rekreaasje en toerisme.

SP

Gjin Friezen

D66

4. Pia Dijkstra (Fries om utens)



Pia Dijkstra (1954) is berne yn Frjentsjer en wennet op it stuit yn Utrecht. Dijkstra is al seis jier aktyf as lid fan de Twadde Keamer. Se presintearre ek jierrenlang it NOS sjoernaal op telefyzje en oare programma's by de AVRO.

Partij voor de Dieren

26. Rinie van der Zanden (Reitsum) Rinie van der Zanden út Reitsum is al mear as twa jier listlûker fan de Partij voor de Dieren yn Fryslân. Van der Zanden is al jierren aktyf lid fan de Fryske ôfdieling fan de partij.

50PLUS

11. Theun Wiersma (Drachten)

Theun Wiersma is de heechste Fryske kandidaat foar de Twadde Keamerfraksje fan 50PLUS. Wiersma komt fan Drachten en wurket by It Fryske Gea. Dêr is er haad fan de ôfdieling ferieningssaken en kommunikaasje.

GeenPeil

1. Jan Dijkgraaf (Eastergea)

Jan Dijkgraaf (1962) makke yn desimber bekend dat er listlûker wurdt fan de nij oprjochte partij GeenPeil. Dijkgraaf begûn syn karriêre as sjoernalist yn Rotterdam en Den Haag. Ek wurke er in skoftke as haadredakteur fan omrop PowNed. Dijkgraaf wennet yn Eastergea, by De Lemmer.

Nieuwe Wegen

2. Jacques Monasch (Sneek)

Jacques Monasch (1962) was sinds 2010 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Begin november 2016 verliet hij de partij om Nieuwe Wegen op te richten. Sinds die tijd vormt hij in de Tweede Kamer een eenmansfractie. Monasch studeerde bestuurskunde en economie in Groningen en Essex.

10. Sietze Jan Dijkstra (Fries om utens)

Sietze Jan Dijkstra staat op de tiende plaats van de kandidatenlijst van Nieuwe Wegen. Dijkstra studeerde Nederlands recht en werkt als advocaat in Den Haag. Hij komt oorspronkelijk uit Drachten maar woont nu in Zoetermeer.

15. David de Jong (Drachten) David de Jong is 26 jaar en studeert Maatschappellijk werk en Dienstverleding aan de NHL in Leeuwarden. Zijn ambitie is het contact tussen burger en politiek te herstellen. De Jong wil het sociale terugbrengen, "Samen als Nederlanders", zegt hij. David de Jong komt uit Drachten.

20. Eddy Komdeur (Sneek)

Sneker Eddy Komdeur staat op de twintigste plaats van de kandidatenlijst van Nieuwe Wegen. Komdeur heeft veel ervaring in de bankwereld. Momenteel werkt hij als fraude-analist.