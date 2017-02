Wout Faes komt voor speelminuten naar SC Heerenveen

Wout Faes en David Luiz

Wout Faes heeft een kapsel waarmee hij qua uiterlijk nogal lijkt op David Luiz. De Braziliaanse international van Chelsea stuurde toen Faes 15 was een shirt van Chelsea naar de Belg.

"Dat was een charme-offensief van Chelsea, omdat ze wilden dat ik naar Londen kwam.

Chelsea en Manchester United

Faes speelde eerst in de jeugd van Lierse SK en ging daarna naar Anderlecht. Toen was er interesse van Chelsea en Manchester United. "Maar ik heb er voor gekozen om in België te blijven en mijn studie af te maken. Bovendien is doorbreken bij zo'n topploeg nog altijd zwaarder dan bij Anderlecht. Of Heerenveen."