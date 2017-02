Cronelaat woning Leeuwarden sluiten wegens drugshandel

Burgemeester Crone van Leeuwarden heeft vrijdag een huis aan de Bleeklaan in de stad laten sluiten. De politie had daar drugs aangetroffen die voor de handel waren bestemd, en ook een wapen met munitie. Het huis blijft een halfjaar dicht. Het gebeurt wel vaker dat burgemeester Crone een huis laat sluiten vanwege drugshandel. Zo wordt ook een eind gemaakt aan de overlast voor de mensen in de buurt.