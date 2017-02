Provincie kijkt naar betalingen bij Centrale As

De provincie gaat controleren of alle werknemers aan de Centrale As volgens de wet betaald zijn. Als dat zo is, wordt er op toegezien dat het aan de orde komt. Dat zegt gedeputeerde Sietske Poepjes in reactie op een rapport van de arbeidsinspectie. Dat rapport is gemaakt in opdracht van vakbond FNV. Uit het rapport blijkt dat ijzervlechters die als ZZP'ers op papier staan in werkelijkheid geen ZZP'ers waren en en vaak te weinig betaald kregen. Het FNV had dat ruim een half jaar geleden zelf ook al eens aangegeven bij de provincie.