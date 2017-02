Restauratie en verbouw Blokhuispoort op schema

De restauratie en verbouw van de Blokhuispoort in Leeuwarden ligt op schema. Dat zegt wethouder Henk Deinum vrijdag bij de officiele opening van de eerste fase: Cellenblok H. In dit deel hebben meer dan dertig creatieve ondernemers een plek gekregen en ik ook het hostel Alaibi gevestigd. Volgens planning moet volgend jaar, het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, de rest klaar zijn. Bij de opening was Gerrit Fokkema als eregast aanwezig. Fokkema is de laatste overlevende van de beroemde Overval die hier in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.