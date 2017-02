ChristenUnie: extra geld voor Omrop in verkiezingsprogramma

De ChristenUnie heeft vrijdag een Fries verkiezingsprogramma in Earnewâld presintearre. "Wij hebben ons altijd al ingezet voor de tweede rijkstaal, het Fries. We willen het verankeren in de grondwet. Daarnaast willen we ook extra geld voor het Fries bij Omrop Fryslân. Beide elementen staan in het verkiezingsprogramma", zei Gerben Huisman. Hij is de hoogste Friese kandidaat, op plaats 11, van de ChristenUnie.