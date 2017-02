Weg bij Scherpenzeel bezaaid met wortels

Automobilisten op de N351 moeten bij Scherpenzeel oppassen voor wortels op de weg. De kruising van de Pieter Stuyvesantweg met de Grindweg ligt momenteel bezaaid met wortels. Het is niet bekend waar de wortels vandaan komen. De gemeente Weststellingwerf is op de hoogte gebracht van de situatie en zullen zien of en wanneer er kan worden opgeruimd. Het verkeer heeft tot nu toe weinig last van de groente op de weg.