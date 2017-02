Video: de Jong en van der Heide bij De Graafschap

SC Cambuur speelt maandag uit tegen De Graafschap. In Doetinchem treffen de Leeuwarders twee oude bekenden aan: Henk de Jong, trainer bij de club, en sinds kort krijgt hij assistentie van Sandor van der Heide. Op de training zijn de supporters erg te spreken over de Friese inbreng. "Henk is een toffe peer" en "Hij is een enthousiaste man." De Jong is erg tevreden met de assistentie van Sandor. “Hij brengt voetbalkwaliteit." Beide mannen kijken uit naar de komst van de Cambuurspelers, maar ze gaan zelf wel voor de winst.