Spinoza uitgeroepen tot beste eetcafé van Nederland

Eetcafé Spinoza in Leeuwarden is het beste eetcafé van Nederland, dat vinden de kijkers van het RTL4-programma De Beste van Nederland. Een jury is bij het eetcafé geweest en het beoordeeld met een 8,9. De kijkers konden daarna stemmen en kiezen uit meerdere kandidaten. Uiteindelijk kreeg Spinoza meer dan een kwart van de stemmen. De jury was vooral te spreken over de ontvangst van de gasten: als goede vrienden die thuiskomen.