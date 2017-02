Kleasterdyk in Wânswert dicht na ongeluk

De Kleasterdyk in Wânswert is vrijdag rond twee uur afgesloten. De reden hiervoor is een verkeersongeluk waarbij twee auto’s met elkaar in botsing kwamen op de kruising van de Herjuwsmawei met de Kleasterdyk. Volgens de politie zijn er twee personen gewond geraakt. De hulpdiensten zijn nog bezig met de afhandeling van het ongeluk. Eén van de slachtoffers is ernstig gewond geraakt. Hoelang de weg nog afgesloten blijft is onbekend.