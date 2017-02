Vrouw uit Sneek krijgt werkstraf voor stelen kroeggeld

Een 37-jarige vrouw uit Sneek heeft een werkstraf van 150 uren opgelegd gekregen voor het verduisteren van 15.000 euro. Ook moet ze het geld terugbetalen. Ze haalde de spaarkas van een kroeg in Emmen leeg, hier was ze ook uitbaatster van. In 2014 nam ze de kroeg over. Klanten legden elke week geld bij elkaar om te sparen voor een jaarlijks feest. De vrouw uit Sneek gebruikte het geld om schulden bij leveranciers af te betalen. Toen klanten dit ontdekten vluchtte ze weg.