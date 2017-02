SC Heerenveen weer met twee centraal achterin

Trainer Jurgen Streppel kan sinds de winterstop voor het eerst weer beschikken over zijn centrale verdedigingsduo. Joost van Aken en Jeremiah St Juste zijn allebei fit genoeg om zondag mee te doen tegen FC Utrecht. Ook Wout Faes zit bij de selectie. De centrale verdediger is net overgekomen van Anderlecht. Keeper Erwin Mulder was vrijdag niet op de training, maar volgens Streppel is Mulder er zondag wel bij. Henk Veerman traint wel weer mee, maar Streppel denkt niet dat hij zondag meegaat naar Utrecht. Stijn Schaars is nog altijd niet fit.