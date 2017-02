"De belastingdienst? Dat is allemaal oplichterij: lekker makkelijk: het geld van een ander weggeven. Toen ik met pensioen ging, heb ik ook niks van de baas gekregen." Dat was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagsmarkt op het gedoe bij de Belastingdienst. In de Tweede Kamer kreeg staatssecretaris Wiebes de wind van voren, maar ook op de markt was het commentaar niet mals: "Het is net een kleuterklas. Als de baas zelf niet weet wat er gebeurt, houdt dan maar op."