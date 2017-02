Gerry Hamstra: "Blij dat selectie intact is gebleven."

Interesse in Sam Larsson

Hamstra wil niet aangeven in hoeverre er concrete belangstelling was voor onder andere Sam Larsson. De Zweed wordt door verschillende media in verband gebracht met Ajax. "Maar het is nooit interessant genoeg geweest, anders was het wel concreter geworden."

Henk Veerman kon nog weg

Veertig minuten voor de transferdeadline melde een Franse Lique 1 club zich voor Henk Veerman. "Via een tussenpersoon komt zo'n club dan bij Veerman terecht. Henk heeft dat bij ons als mededeling gebracht en daar is het bij gebleven.” Veerman en Heerenveen zijn al wel in gesprek geweest over contractverlenging, maar zonder uitkomst. Heerenveen heeft een optie in het contract om dit na het seizoen te verlengen met een jaar, echter is dit nog niet gebeurd. Het is nog onduidelijk of Heerenveen nog met een nieuw aanbod komt.