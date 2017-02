School Mids de Marren toch dicht

Christelijke basisschool Mids de Marren in De Gaastmeer sluit zijn deuren op 1 augustus. Het is het gevolg van een fusie met Christelijke basisschool Klaver Trije in Oudega. Die fusie is nodig omdat er op Mids de Marren nog maar 21 leerlingen zitten, terwijl 23 het wettelijk minimum is. Een meerderheid van de ouders in De Gaastmeer heeft beloofd hun kinderen naar de school in Oudega te sturen. Volgens de stichting achter beide scholen zal de sluiting van de school niet leiden tot gedwongen ontslagen.