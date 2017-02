Tegenvallende cijfers voor groothandel Makro

Groothandel Makro heeft nog altijd te maken met tegenvallende cijfers. Dit meldt eigenaar Metro in zijn kwartaalrapportage. Makro, met onder andere een vestiging in Leeuwarden, heeft al langer last van concurrenten zoals Sligro en Hanos, die wel goed presteren. Exacte cijfers over Makro heeft de eigenaar niet bekend gemaakt, wel dat het gaat om een negatieve omzetontwikkeling. Met de Media Markt, die ook onder Metro valt, gaat het wel goed.