De Waddenvereniging is blij met besluit Rabobank

De waddenvereniging is blij met het besluit van de Rabobank om geen geld te investeren in gaswinning in het waddengebied, aldus directeur Arjan Berkhuysen. De waddenvereniging riep vorig jaar investeerders op om niet te investeren in bedrijven die naar gas boren in het waddengebied. Dat de Rabobank hier als eerste op reageert, is voor anderen hopelijk het signaal om hetzelfde te doen, zegt Berkhuysen. De Rabobank wijst er in een verklaring op dat de Waddenzee sinds 2009 op het UNESCO werelderfgoed staat.