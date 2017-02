De Lawei draaide in seizoen 15/16 met verlies

Toch is er ook positief nieuws voor De Lawei. Het aantal bezoekers ging in het seizoen 2015/2016 omhoog, naar een totaal van 67.929. Dit is dik tienduizend bezoekers meer dan het seizoen ervoor. De volledige beschikbaarheid van het nieuwe gebouw heeft met name gezorgd voor de stijging in het aantal bezoekers. De opbrengst van de kaartverkoop kwam door het hogere bezoekersaantal uit op 186 duizend euro.