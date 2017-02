Het aantal ongelukken op het Wad neemt af. Het gaat dan om de periode van 2009 tot 2015. Bij bijna 70 procent van de ongelukken gaat het om recreatieschippen. Zij komen strandden nog wel eens op zandbanken. Dat staat in de risico-analyse die uitgevoerd is in opdracht van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil het aantal ongelukken nog verder terugbrengen en kijkt daarbij niet alleen naar hoe de vaarroute erbij ligt, maar ook naar het gedrag van schippers.