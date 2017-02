Minister Kamp: Geen bodemdaling Pinkegat, maar meetfout

De ophef over de onverwachte bodemdaling tussen Ameland en Schiermonnikoog is door minister Henk Kamp behoorlijk gesust. De grond onder het ‘Pinkegat’ is door gaswinning sneller gezakt dan verwacht. De commissie die er op let of de NAM niet te ver gaat, gaf aan dat dit in het slechtste geval gevolgen voor de gaswinning kon hebben. Toen daarna uit meetgegevens bleek dat de bodem van de Wadden zelf, daar ook nog eens vijf centimeter gedaald was, sloeg de Waddenvereniging alarm.