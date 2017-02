Aris kansloos tegen Zwolle: "Dit komt hard aan"

De basketballers van Aris Leeuwarden gingen donderdagavond kansloos onderuit in en tegen Zwolle. Nadat er nog maar een kwart van de wedstrijd gespeeld was, was het al duidelijk dat de Leeuwarders niets tegen de Zwollenaren konden beginnen.

Na de rust liep Zwolle alleen maar verder uit. Het was “prijs schieten", zoals Aris zelf twitterde. Een aantal blessures bij de spelers maakte het er ook niet beter op. De eindstand kwam uit op 120-67. "Dit komt hard aan", aldus de club op Twitter.