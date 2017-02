LDODK verlengt contract met hoofdcoach Erik Wolsink

Korfbalclub LDODK uit Gorredijk verlengt het contract met hoofdcoach Erik Wolsink met één jaar. Zowel de club als Wolsink zelf zien dat het team steeds beter wordt. Dat komt door de versterking van de selectie afgelopen zomer. Daarom wil Wolsink graag door in Gorredijk.

Marjo de Haan blijft ook bij de trainingsstaf, maar voor Pieter Alberda is dit nu het laatste seizoen als trainer bij LDODK. Hij is dan drie jaar actief geweest bij de club. De korfballers staan op dit moment tweede in de competitie.