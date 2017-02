Steeds weer de fout in: gedwongen opname geëist

Een 26-jarige inwoner van Heerenveen moet van het Openbaar Ministerie twee jaar naar een inrichting, omdat hij een seksspeeltje heeft gestolen bij een erotiekwinkel in Leeuwarden. Ook was de man in bezit van drugs, hij had speed en ghb bij zich, én zou hij zijn huisbaas hebben bedreigd.

Het is niet de eerste keer dat de man betrapt is op illegale activiteiten. Hij heeft een strafblad wat achttien pagina's dik is. Er is vaker geprobeerd om de man te helpen, maar dat mislukte elke keer.