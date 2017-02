Provincie steekt miljoen euro in cultuurlessen basisscholen

De Provincie Fryslân steekt de komende jaren behoorlijk wat geld in cultuurlessen in het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat cultuur een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Kinderen moeten in aanraking komen met bijvoorbeeld muziek, dans en kunst. Maar taal speelt een belangrijke rol.

Volgens de provincie wordt bekeken wat de beste manier is om cultuureducatie op elke school in Fryslân een vaste plaats te geven. Samen wordt er de komende vier jaar meer dan een miljoen euro beschikbaar gesteld.