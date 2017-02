"Trump is een olifant in de porseleinkast"

Trump dreigt met maatregelen, als Europa niet snel stopt met die 'oneerlijke handel'. Samen met Duitsland hoort Nederland in Europa bij de landen met de grootste export naar Amerika. In verhouding tot de bevolking is de Nederlandse export, van onder andere agrarische producten, zelfs groter dan die van Duitsland. Maar tot nu toe komt Nederland nog niet voor in de tirades van Trump.

Niet meteen gevaarlijk

Van Baalen verwacht niet dat de Nederlandse export van agrarische producten naar Amerika in gevaar komt. "Trump is democratisch gekozen. Wij moeten niet tegen Trump demonstreren, maar met de man - en met zijn ministers van handel en buitenlandse zaken - in gesprek gaan. Trump is een zakenman en een goede zakenman wil uiteindelijk altijd een deal maken."

Het inperken van de handel door importheffingen op te leggen is volgens Van Baalen 'slecht voor de economie en de werkgelegenheid', ook voor die van Amerika zelf. Als Amerika met heffingen komt, moet Europa ook heffingen invoeren op Amerikaanse producen. "Maar ik hoop en verwacht dat het niet zover zal komen. De Europese markt is trouwens groter dan de Amerikaanse."

Debat

De maatregel van president Trump om de grenzen te sluiten voor alle moslims uit zijn landen was woensdag aanleiding voor een debat in het Europees Parlement. Extreem-rechtse partijen als UKIP en PVV uitgesloten, veroordelen alle partijen die maatregel als 'discriminerd en onrechtvaardig'. Maar Van Baalen blijft diplomatiek: "Streng controleren wie je land binnen komt begrijp ik. Dat moeten wij ook doen. Maar mensen weigeren, die al lang een verblijfsvergunning hebben, dat kun je niet maken."

Van Baalen denkt dat Trump uiteindelijk niet door Europa en het Europees Parlement, maar door de Amerikanen zelf moet worden gecorrigeerd. "Ook bij de republikeinen zitten veel mensen niet op de lijn van Trump.'' Van Baalen pleit voor escalatie als het gaat om de relatie met Amerika, maar ziet ook wel dat Trump op dit moment niet heel erg meewerkt. "De hoorn op de haak gooien als je een bondgenoot aan de lijn hebt als de Australische premier is natuurlijk het laatste wat je moet doen. Toch moet ook Mark Rutte een keer met Trump gaan praten."

Europese top

Komend weekend is er op Malta een Europese top. Een mooie gelegenheid voor de regeringsleiders om te bespreken hoe ze met de Amerikaanse student om willen gaan. Trump heeft zelf als laten weten dat hij de Brexit 'geweldig' vindt en hoopt dat de Europese Unie verder uit elkaar valt. Het is zoals Van Baalen zelf ook al zei; de uitlatingen van Trump van de afgelopen week geven niet veel reden tot optimisme. Maar Europa en Nederland moeten toch proberen om met de president en zijn ministers 'constructief' in gesprek te gaan. "Dat moat je altijd blijven proberen."