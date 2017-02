Nieuw schilderij van Alma-Tadema voor het licht gekomen

Er is een nieuw schilderij van Lourens Alma-Tadema opgedoken. In het veilinghuis Bonhams (Londen) wordt op 1 maart het werk 'The Sollicitation' geveild. Het schilderij was in handen van een Ierse familie. Zij wisten wel dat het schilderij van waarde was, maar niet hoe groot die waarde was.

Het schilderij staat voor 30.000 tot 50.000 pond in de catalogus. Naar verwachting zal het meer opbrengen door de vernieuwde belangstelleing voor Alma Tadema.