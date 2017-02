Maritieme Academie biedt extra's aan voor grotere baankansen

Een taal leren, sporten of helpen in een verzorgingstehuis. Met die extra activiteiten willen leerlingen van de Maritieme Academie in Harlingen hun kansen op ee baan vergroten. Met hulp van school stellen ze eigen doelen en proberen ze een programma op te zetten om die doelen te berieken, en dat allemaal in hun vrije tijd.

De extra activiteiten zijn onderdeel van een internationaal programma waar scholen uit honderdveertig landen aan meedoen. De Maritieme Academie Harlingen is de eerste school in Noord-Nederland die zoiets organiseert.