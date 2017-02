Asielzoeker Sadeq uit Drachten mag in Nederland blijven

De 19-jarige Afgaanse Sadeq Asgharzadah uit Drachten mag in Nederland blijven, dat heeft staatssecretaris Dijkhoff besloten. Sadeq en zijn familie zijn al acht jaar in Nederland, maar ze kregen geen verblijfsvergunning. Hij dreigde te worden uitgezet, maar na acties van onder andere de PvdA heeft staatssecretaris Dijkhoff zijn speciale bevoegdheid gebruikt om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen. Niet alleen Sadeq, maar ook zijn broer en ouders mogen blijven.