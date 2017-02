Nieuwe kavels Skoatterwâld in Heerenveen eerder beschikbaar

De gemeente Heerenveen brengt eerder dan gepland zestien nieuwe kavels in de wijk Skoatterwâld in de verkoop. Ze doen dit om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Er is veel belangstelling voor een kavel in de wijk. Eind vorig jaar waren achttien vrij sector kavels binnen de kortste keren verkocht. Er staan zelfs nog zo'n twintig mensen op de reservelijst. Het kan zijn dat er daarom voor de nieuwe kavels geloot wordt.