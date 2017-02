Cambuur speelt in dezelfde opstelling

Cambuur speelt vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport in dezelfde opstelling als dat ze vorige week tegen FC Dordrecht deden. In die wedstrijd speelden de Leeuwarders de eerste helft heel goed. Helmond Sport is een concurrent van Cambuur als het gaat om een plaatsje in de top vijf. De Helmonders hebben één punt (37) meer dan Cambuur (36).