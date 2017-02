Deze maand is het een jaar geleden dat één van de meest kenmerkende winkels in Leeuwarden voor het laatst haar deuren sloot. De V&D moest in februari 2016 door faillisement sluiten. Toch leeft de winkel door. Het Historisch Centrum Leeuwarden kreeg bijvoorbeeld bijzondere archiefstukken van het voormalige warenhuis.