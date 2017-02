Stichting voor islamitische school stapt naar Raad van State

De stichting die in Leeuwarden een islamitische basisschool wil oprichten, stapt naar de Raad van State. Reden is de afwijzing door de staatssecretaris van de aanvraag voor de school. In die aanvraag vergelijkt de stichting Leeuwarden met Maastricht, onder andere qua grote van de gemeente en het aantal leerlingen. Volgens de staatssecretaris gaat die vergelijking echter niet op en daarom werd de aanvraag afgewezen.