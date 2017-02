VIDEO: Brug Ryptsjerk moet plaatsmaken voor hoger exemplaar

De brug aan de Binnendijk in Ryptjerk wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw, 65 centimeter hoger exemplaar. Als die klaar is, moeten er meer elektrische boten passeren, althans dat is de bedoeling. Het verkeer moet tot mei omrijden. Voor fietsers en voetgangers is er een noodbrug. Een aantal inwoners van Ryptsjerk heeft geprobeerd de verhoging van de brug via de rechter tegen te houden, maar dat is mislukt.