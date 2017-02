Half jaar cel geëist tegen Wijnaldumer voor verduistering

Tegen een inwoner van Wijnaldum is donderdagmiddag een half jaar cel geëist voor verduistering. De man was tussenpersoon bij de verhuur van pontons. Maar zonder dat de verhuurder het wist, verkocht de man ze door. De koper vertrouwde het niet en zo kwam de zaak aan het rollen. De verdachte is al een paar keer eerder veroordeeld voor oplichting en verduistering. Toen kreeg hij werkstraffen.